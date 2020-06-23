百事公司在北京的一家生產工廠有員工確診新冠肺炎集體感染，事件傳出後引發社會高度關注。百事食品（中國）有限公司當天就緊急發布公告澄清指，出現8名確診病例的工廠，只生產小批量的樂事無限罐裝薯片。

中國疾控中心副主任馮子健在談話節目中針對百事公司生的薯片是否能食用進行說明。他表示，該薯片工廠裡有工人感染新冠病毒，但並沒有發現有工人污染食品的情形。因此到現在為止，尚未發現有人因適用該工廠食品而感染的，不必太過擔心食品安全問題。

至於薯片到底能不能吃？為什麼食用後不會感染？馮子健詳細解釋稱，在室溫狀況下，病毒在這種干燥的食品上存活時間非常短，即便病毒與食品有接觸，它也會很快失去活性。

但馮也表示，在新發地批發市場的綜合交易大廳有很多地方都檢測到了病毒，這也表示病毒在特定環境下，容易發生了比較嚴重的污染。新發地出現的多個確診病例當中，若對當前的結果進行初步判斷，很可能是人接觸了污染食品或物品，進而將病毒沾染到手上，然後透過接觸口、眼、鼻黏膜等，導致了感染。這在傳染病流行學上，被稱作污染物傳播。

但這些都不是最後定調結論，現時相關部門仍然還在開展調查以及進行詳細研究分析，還需要更多、更深入的案例去證實或證偽這個推論。

(中時 )