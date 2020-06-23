（迎三倍券，百貨業趁勢擴大促銷衝業績。圖／遠百提供）

為迎來715發放三倍券振興消費，遠百（2903）將自本周起推出超級年中慶，優惠期超過一個月，首15日回饋率高達15%，振興商品優惠大禮包、振興餐等亦同步首波登場，業績目標上看一成成長。

百貨服飾當日累計5,000送500，男女童裝單筆滿6600元再加送200，保健器材單筆5000再送500、而大家電則是單筆滿萬送千；至於精品部分，台中國際精品、麥森MEISSEN等單筆滿萬送500，信義、板大、桃園、新竹名品單筆滿1萬送千，信義AP愛彼專櫃2萬送千等共襄盛舉。

為趁勢吸引線上會員，遠百APP首度下載實名制者即贈100元券，8月11日前在百貨服飾單筆滿300元抵用，全台限量6,000份，寶慶店加碼限量兌換寶礦力水得，遠百信義A13則是加碼回饋6月30日前全館不限銀行卡單筆滿5,000加送100，回饋率高達16.7%，振興購物優惠商品最低4.3折。

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