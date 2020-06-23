蕭亞軒（ELVA）與柯震東分手後仍大方在IG留言祝福他更好，不料卻遭到網友漫罵，她回應此發言網友「你瘋了嗎？」。她的發言人Ash 22日表示，ELVA（蕭老師）此舉是對事不對人，並很重視網路霸凌的問題。對於現任男友黃皓是否吃醋？Ash則表示，ELVA（蕭老師）有告訴他，他完全沒反應，「他是非常大器的人」。

ELVA去年認愛小16歲的男友黃皓，並且簽下黃皓成為旗下藝人，兩人交往3年，感情穩定甜蜜，ELVA推出新歌〈當你和心跳一起出現〉MV，大方邀請黃皓擔任男主角、兩人也合體去上陸綜《吐槽大會》，展現絕佳默契。

據悉兩人話題十足，吸引了許多廣告、戲劇、綜藝節目及電影邀約上門，但軒亞娛樂經紀人都推掉了，因為疫情影響以及考慮作品的質量，希望能夠把黃皓最好的才華呈現給大家。Ash表示，對公司來說要有好的作品最重要。據了解，經紀公司將吳亦凡當作黃皓在演藝工作成績上看齊的目標，軒亞娛樂公司直言「Of course」，也坦言「又要做女朋友，又要做經紀人，很累！」而ELVA則是被新冠肺炎疫情打亂了今年發片和演唱會的計劃。

這段日子以來，ELVA除了透過網路發表新歌，與粉絲互動之外，也遇到不少網路霸凌，像是她在柯震東IG留言，就被酸民攻擊，外傳柯震東新片《打噴嚏》首映會力邀她站台，但為免再掀波瀾，以及網路言語的霸凌模糊焦點，她將不出席首映會。

Ash表示：認為每個人都不應該遭受網絡霸凌，每個藝人都經歷過許多極具殺傷力的批評，所以選擇挺身回覆留言，呼籲網友留言前思考一下自己所說的言論；也要對說出的話需要自我負責。每個人都有愛美的天性，只要不犯法不害人，變美沒有錯，但善良美麗的心更為重要。

她自認俠女性格，日前遇到不合理待遇，也會據理力爭，像是遛狗時被阿公用台語飆罵，她反問阿公怎麼可以這樣。她家中除了18歲的愛犬Gemini，近年又陸續收留了好幾隻流浪狗，最小的才6個月大，她把愛犬當成自己小孩照顧。至於是否有結婚生小孩計劃？她則直言，目前人生計畫當中尚未考慮生小孩，她強調：「生小孩教導小一個生命也是一種責任。」並坦承自己很喜歡小孩，但如她一旦生小孩一定每天陪伴，不假保姆之手，但現在還有很多工作計劃待疫情解除後要去完成。

蕭亞軒對於網路言論很反感，不能接受網路霸凌語言。（軒亞國際提供）

蕭亞軒認為不分你我，不分種族色彩每個人都值得第二次機會，這是她的世界觀。（軒亞國際提供）

(中時 )