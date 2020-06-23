日本石垣市議會通過將釣魚台行政地區名稱改為「登野城尖閣」，被國民黨質疑未向日本政府抗議的駐日代表謝長廷，在臉書反擊指「 1971年美國將釣魚台管轄權移交日本時，當時的政府就沒有抗議。」國民黨文傳會主委王育敏上午反轟謝長廷「不辦「正事」，卻提過往歷史，根本在迴避責任。

王育敏表示，謝長廷不必討論過去的歷史，既然現在領中華民國的薪水、擔任駐日代表，此時應該表現出捍衛中華民國領土的行動；但謝長廷「正事不辦，卻提過往歷史」，根本在迴避自己的責任，國民黨立院黨團將在立院提案，要求謝長廷返台專案報告。

王育敏也批評蔡總統，到目前為止只有發出書面說法，沒有正式召開記者會對外表達立場與態度；蔡總統昨天面對高中生提問如何捍衛釣魚台主權時，也只是實問虛答。蔡英文自稱「辣台妹」，卻對日本軟弱、退讓，不敢大聲。

王育敏表示，面對釣魚台問題，蔡總統應該做三件事情，包括召見日本駐台代表表達不滿；召回謝長廷說明對日方做了那些溝通與抗議；以及響應國民黨主席江啟臣的呼籲，一起出海宣示捍衛釣魚台主權的決心。

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(中時 )