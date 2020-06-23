總統府昨公布第6屆監察委員提名人選，被提名為監察院長的前總統府祕書長陳菊宣布，若成為監察院長將退出政黨，民眾黨立委蔡壁如昨晚在臉書質疑，難道陳菊退出政黨，監察院對陳菊擔任高雄市長時提出的彈劾案與糾正案就會消失嗎？如果陳菊認為擔任監察院長要超然中立，應該婉拒監察院長一職。蔡壁如今受訪再批評陳菊退黨是「脫褲子放屁」，不管陳菊有沒有黨職，大家都知道他是民進黨大老，政治標記。

針對陳菊被提名為監察院長後，陳菊表態將退出民進黨並辭去黨職，蔡壁如昨晚在臉書質疑，我們不確定，究竟陳菊退出政黨是否真的能超越黨派、超然中立，如果退出政黨就不是酬庸，難道檸檬去皮就不是檸檬，如果陳菊真心認爲擔任監察院院長應該要超然中立、公平公正，應該要婉拒監察院長一職，而不是退出政黨。

蔡壁如說，陳菊退黨看起來是國王的新衣，大家都知道她是民進黨大老，不管有沒有黨職，都是正字標記，退黨象徵超越黨派是脫褲子放屁。

蔡壁如質疑，蔡英文總統聲稱要超越黨派、化解社會對立，但監委被提名人當中，除少數一兩位外，絕大多數的被提名人都曾參與民進黨執政團隊或公開表達支持民進黨，蔡總統著實對超越黨派做出了新的定義，這樣新的價值果然超越各個黨派，令人望塵莫及。

對於蔡政府提出的監察委員被各方反彈後，該人選自行婉拒提名，髮夾彎再現，民眾黨整理民進黨的18大髮夾彎，酸民進黨政策、人事案搖擺不定，經常上演「頭文字DPP」的戲碼。

蔡璧如強調，行政單位自己的政見要去實踐，自然能改善朝令夕改的做法，避免政策髮夾彎一再上演。

(中時 )