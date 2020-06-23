高雄市前市長韓國瑜被罷免後，時代力量議員黃捷也遭連署發起罷免，連署書數量已突破2.1萬份。為衝高罷免連署，昨（22）日開始安排向外擺攤，卻遭到當地里長阻撓、當街咆哮，今日罷捷總部發言人徐尚賢突然宣布暫停擺攤。

罷捷擺攤連署，當地里長卻穿著市場自治會的背心，出面阻撓，罷捷團隊表示有向當地警察提出相關諮詢，在該處連署並不違法，但仍遭驅趕，工作人員無奈反問，「罷韓的時候你們有這樣嗎？大哥，你要公平啊，你確定你是中立的嗎？」卻遭新興里里長郭傅美金當面砲轟，「你是在大聲X小」。

據傳，罷韓因考量出借場地老闆壓力及安全，決定暫停在該處擺攤。對此，罷捷總部澄清，僅決定不去霸子鍋貼攤販擺攤，於罷捷總部、光遠路316號、工協市場口的連署作業都持續積極運作中，絕對沒有暫停罷免案之說法。

此次罷免黃捷門檻，以鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻需要1%，約2900多份；二階連署門檻需要10%，2萬9千多人；三階投票罷免門檻需要7萬多人。

(中時電子報)