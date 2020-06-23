車用板廠-敬鵬(2355)股東會通過每股配息1元，儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，歐美各國逐步進行解封，在各大車廠陸續復工下，敬鵬預估，第3季訂單可望回溫，公司將努力讓第3季比第2季好。

敬鵬今天舉行股東會，2019年受到中美貿易戰等因素影響，全球車市銷售衰退，且各大PCB廠積極投入車用板市場，整體產業競爭加劇，致使敬鵬2019年合併營業收入為178.48億元，較2018年度減少11.53%，營業淨利為2.98億元，較2018年減少66.69%，主要是因原預期2019年全球車市可能回溫，規畫較大幅度擴產計畫，但2019年全球汽車市場反而大幅回落，導致產能利用率下降，墊高相關成本，影響毛利率及營業淨利率，加上因應中國大陸地區的環保政策趨於嚴格，相關製造成本亦大幅增加，稅前盈餘由2018年3.75億元上升至2019年8.32億元，增幅為121.92%，主要是部份保險理賠金新台幣3.5億元入帳，進一步推升獲利，稅後盈餘為6.59億元，較2018年增加306.83%，每股盈餘為1.66元。

由於汽車屬剛性需求，且消費者多需透過經銷商實際試駕體驗後才會購買，全球新冠肺炎疫情導致各國封城封國，車廠停工及經銷商關閉，讓全球汽車銷售急凍，敬鵬因客戶多是歐美車用零組件廠，上半年營運受到不小衝擊，今年第1季稅後盈餘為2528萬元，年減40.75%，每股盈餘為0.06元，累計前5月合併營收為60.15億元，年減23%。

敬鵬表示，隨著各國逐步解封及各大車廠陸續復工，第3季訂單看起來有回溫，公司將努力讓第3季比第2季，至於下半年能否比上半年好，還是得視疫情是否受到控制而定。

今天股東會亦通過每股配息1元。

(時報資訊)