死者大兒子哭到癱軟在地。（曹婷婷攝）

警消搶救。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市關廟區一戶民宅今天（23日）凌晨發生火警，祖孫三代4人被燒成焦屍，據了解，該處民宅是屋齡高達70年的磚造老屋，是否因此管線老舊造成火災？詳細起火原因仍有待調查。

這起半夜惡火，奪走61歲屋主林忠益、34歲兒子林家榮，以及屋主12歲孫子與10歲孫女4條人命。這間平房僅2個房間，阿公跟小五孫子睡一起、父親跟小三女兒睡一起，鄰居發現濃煙竄出時呼叫，但疑似人已嗆昏、逃生不及，消防隊入屋內搜救時，林忠益倒在房門後，其他3人躺在床上、身體俱已焦黑。

林忠益大兒子就住在附近，趕到現場大聲呼喊企圖叫醒父親、胞弟與一對姪子，但無能為力，癱軟蹲地痛哭。他表示，該棟平房是70年的磚造老屋，10幾年前屋內管線有換過，半夜只有開冷氣，而且是今年新裝的，其他像熱水器等電器半夜沒有在運作，是否因電線走火引發火災，仍有待消防釐清。

(中時電子報)