ETF 為採用指數追蹤策略的投資商品，具備持股分散與投資組合的特性，非常適合投資人做為核心持有標的。甚至為此撰寫專書（點此瞭解：ETF大贏家-紅綠燈簡單投資術）來分享過去怎麼利用指數型ETF來獲取13%的報酬率。

這樣的商品不僅僅是投資方式非常簡單多元，可在證券商、銀行通路均可購入，也可以利用定期定額、買進持有等策略來建立投資部位。

而近期是除權息旺季，投資人很關心這樣的商品填權息的特性如何呢？會不會買了之後卻發生貼息的狀況？實際上，指數型投資商品從近年的資料來看要填息是十分輕鬆的事情，特別是台灣市場中著名的ETF，從統計資料來看幾乎是連續八年 100%填息 。

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像是 0050 元大台灣50、0056 台灣高股息、0052富邦電子、006204 永豐台灣加權等，在最近八年都是以100%的紀錄持續完成填息。具備這樣特性的商品投資人就可以考慮參加填權息以獲取超額報酬。個股是否有類似的現象，一樣有的（可參考除權息風火輪一文）來瞭解相關作法。

※本文由PressPlay專欄作家股魚授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)