富邦悍將上周2連敗後掉到墊底，今（23）日在桃園球場與地主樂天桃猿（Rakuten Monkeys）交手，推出老牌洋投羅力先發，樂天則由本季初登板的林樺慶應戰，形成土洋對決。

羅力本季出賽5場，戰績2勝2敗，自責分率是偏高的5.83，主因是6月表現不理想；上一戰雖然投滿7局，失6分仍然偏多。不過好消息是羅力對樂天的表現相當優異，目前2勝都是對樂天奪下，對戰自責分率僅2.57。他對暴力猿打線的被打擊率僅2成22、其中對右打者2成78稍高，對左打者則壓到1成94。

猿隊方面，林樺慶曾是球隊先發輪值一員，今天卻是他本季初登板。季初林樺慶在二軍主要以後援為主，直到5月才開始先發。雖然首戰面對兄弟二軍只投2局就狂失8分，不過在6月9日面對味全龍卻繳出7局失2分的優質先發內容，16日面對富邦二軍則投投5局失3分。

去年球季林樺慶兩場出賽恰巧都是面對富邦悍將，不過表現不理想，自責分率高達11.37。從過去的對戰紀錄來看，富邦捕手林宥穎曾轟出兩發全壘打，對戰最有心得。

(中時 )