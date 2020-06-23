隨著端午4天連假即將到來，台中各大案場掀起親子DIY風潮，紛紛舉辦多項應景手作活動，不僅凝聚住戶情感，更瞄準連假賞屋人潮，趁勢推出優惠方案刺激買氣，一同歡慶熱鬧的端午佳節。

其中，深耕北屯區的總太地產，近幾年接連推出「總太2020」、「共好MELODY」、「總太聚作」等大型造鎮案。今年端午連假，總太邀請社區媽媽帶著小朋友製作美味沁涼的「水果冰粽」，並在6/25至6/28與「總太聚作」的預約賞屋客分享，過節之餘更能親身感受社區暖心氛圍。

總太地產（3056）董事長翁毓羚表示，希望「心生活美學聚落」讓所有人感受到家的存在與溫度，而社區互助、互聯，能夠讓彼此體會相助的美好。

同樣祭出端午活動的，還有海線指標案「遠雄之星」系列造鎮案，端午連假期間，接待中心不僅舉辦可愛粽子零錢包、應景香氛粽、童趣帆布袋等多項親子免費創意課程，現場更推出「訂金到交屋28萬」的限時限戶優惠方案，同步衝買氣。

位於南屯嶺東特區的「富宇世界花園」，則鎖定連假出遊的家庭客群，將接待中心改造成親子遊樂場，不僅有刺激的「親子滑水道」，還有販賣美食的「胖卡車」、挖寶天地「花園市集」，吃喝玩樂一應俱全；而端午節(6/25)當天可免費拿特製端午粽，更舉辦「立蛋、立西瓜大挑戰」，豐富活動令人期待。

(工商 )