隨著以歐美地區為代表的的海外電視備貨需求強勁恢復，加之主力品牌為達成年度銷售目標，旺季備貨計劃積極，6月開始面板備貨需求相比前一個月增長明顯。面板供應方面，主力面板廠商持續控制電視面板供應規模，5月底庫存得到有效去化。

根據群智咨詢(Sigmaintell)調研數據顯示，6月主流液晶電視面板價格將迎來反彈，第三季的供需進一步趨緊，預計7月面板價格維持上漲趨勢。從各尺寸來看，32吋面板海外備貨需求走強及囤貨行為帶來供應吃緊，6月價格上漲1美元，7月預計漲幅擴大到2美元。39.5吋～43吋面板因為面板廠庫存快速去化，加之備貨需求持續走強，預計6、7月價格漲幅為1～2美元。50吋面板方面，海外需求持續拉動，同時，49吋面板供應快速收縮，供需趨緊，預計6、7月價格上漲2美元。55吋面板受到韓廠退出以及備貨需求走強影響，預計6月價格上漲3美元，7月維持漲幅。大尺寸面板方面，面板備貨需求不錯，其中65吋備貨需求強勁，供應趨緊，6月價格止跌、有望反彈。75吋供需逐步趨於平衡，預計7月價格有望止跌回穩。

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