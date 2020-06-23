老牌上市營建股大華建設（2530），經營權之爭，今（23）日股東會正式登場，經一個多小時股東會和改選董事結果，華建經營權恐將面臨「變天」！寶佳機構人馬拿下四席，公司派大股東林文亮取得三席。未來是否會形成寶佳市場派和林文亮公司派「共治」局面？還要觀察。

另外，今天改選結果，華建掌門人林文亮自掛牌上市長達25年以來，竟首度沒有進入董事會，未躋身進入七席董事名單內，令人錯愕和震驚。

據了解，寶佳少東林家宏「相中」大華建設經營權，早在第一季就積極布局，「吃貨」華建股權；並聯手先前布局多年、前一屆董監事選舉時就跳上檯面，積極「叫陣」，挑戰林文亮 經營權的萬安生命總裁吳珅篁，以及市場派大股東之一榮志投資董座林朝榮，形成三方市場派聯手挑戰的局面，總計持股已逾五成。

因此，市場原本就預期，今年華建經營權，將在股東會選舉後，面臨撼動和挑戰。

據悉，林家宏已另與吳珅篁、林朝榮簽約股權買賣協議，日後將分階段交割其餘全數股票，大家有默契，寶佳將取得全數市場派股權，因此本次吳珅篁提名的七席董事和獨董，包括陳育駿、王英全、顏明宏、鄭斯聰四席董事，及陳重佑、王慕凡、黃智楨三席獨董，全部都是寶佳人馬。

今天改選結果，林文亮公司派家族，則有李進益、曾炳榮兩席董事當選，及葉建偉一席獨董當選，總計三席。

寶佳人馬總計選上四席，包括：董事顏明宏、鄭斯聰兩席，及獨董王慕凡、黃智楨兩席，總計四席，可謂大獲全勝。

今天華建選舉結果，顯示公司派、市場派，呈現三比四的局面。

華建營業及工程管理部副總李俊賢表示，接下來華建將於下周一，召開董事會，並進行董事長改選。到時候，董事長是否會易主？還在未定之天。

華建表示，華建將儘速依法進行董事會並推選新任董事長，相信在新任董事成員，及董事長的帶領下，華建業務可望加速向前推動。

對於下周選舉董事長，華建是否確定董事長可能易主？李俊賢表示，不知道，但未來在林文亮和寶佳機構林家宏，及全體股東共同支持下，華建經營管理將交由董事會及專業經理人，負責治理，相信營業發展還是會順利成長。

華建表示，不再對於今天改選結果，和股權結構，進行評論。

(工商 )