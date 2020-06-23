政府設有經濟困難家庭的補助政策，不過有位單親媽媽發文指出，學校詢問她後幫忙申請775元的代辦費補助，但卻在孩子聯絡簿裡標註「無力繳交」，讓她氣憤駁斥：「我們沒有到無力繳交」這4個字，而且就連中低收入戶資格都不符合，不至於要靠補助過生活。貼文一出網友們直呼「用詞真的很不妥」。

有位單親媽媽在爆怨公社發文，指出這個補是學校老師的好意，在詢問單親及弱勢家庭後幫忙申請的補助，但沒想到回家孩子拿聯絡簿給她看時，卻發現學校竟在上面註明「108／2學期無力繳交代收代辦費補助」，她反駁自己家裡經濟狀況不到無力繳交這4個字，而學校該繳的費用她從來沒少繳過。

有位媽媽發文指出學校詢問後幫忙申請補助，在聯絡簿上註明「無力繳交」，她認為用詞不妥當希望校方能改善。（圖／翻攝自爆怨公社）

這位媽媽表示，他們符合學校單親家庭條件，不過家裡的經濟狀況條件並不符合政府的中低收入戶資格，還不至於需要靠補助生活，因此她決定將這775元捐出去給需要幫助的人。對於無力繳交這4個字她認為有被貼標籤的感覺，並希望校方能改善用詞，不要讓孩子的心理受到傷害。

網友看到貼文也感到用詞相當不妥，留言表示「為什麼他不直接打補助金就好了，打那麼長給孩子看很不OK」、「用字遣詞學校真的還需多教育，在小孩的角度來看感受會很不好」、「用詞真的太直接了」、「這補助名稱誰想的，如果可以沒有人想這麼辛苦過日子，辛苦媽媽了」、「學校不就是重視言教還有身教嗎？用字措詞卻如此不恰當，真的很糟糕」。

(中時電子報)