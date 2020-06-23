白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在受訪時表示，美中的貿易協議「已經結束」。消息傳出後，嚇壞金融市場，拖累道瓊期貨下挫逾300點，隨後納瓦羅澄清，協議仍然生效，自己的說法被斷章取義，期指才由黑翻紅。

納瓦羅接受Fox News訪問時指出，美中雙方1月15日簽下第一階段貿易協議後，美方在2個月後才得知疫情蔓延的消息，他指責「當時已有成千上萬大陸民眾到美國傳播病毒」，並稱貿易談判破裂與早前大陸隱瞞新冠疫情有關，華府對此感到相當憤怒。

納瓦羅拋出震撼彈後，道瓊期貨稍早應聲重挫逾300點，包括台股在內的日韓等亞股，早盤也跟著急殺翻黑，隨後納瓦羅急忙澄清，他是指陸方隱瞞病毒、蒙騙全球，美國已對大陸缺乏信心，但美中貿易協議仍然生效，還怪媒體斷章取義。

截至台北時間上午11點23分，美股期貨平盤上下震盪，小跌8.5點。

(中時電子報)