許多人為了養生，早上起床會先吃水果，不過醫師表示，有些水果並不適合空腹吃，恐刺激胃黏膜，反而對身體有害，尤其有胃食道逆流、胃酸過多、消化性潰瘍的人，以及糖尿病患更要注意。

《早安健康》報導，下列6種果最不適合空腹食用：

1. 柿子

柿子含有較多單寧酸，可能產生腹痛、消化不良反應，甚至恐讓消化道痙攣。

2. 番茄

番茄含有大量膠質，和胃酸發生反應後，容易凝結成塊，恐堵住胃出口，造成胃擴張、胃脹痛。

3. 荔枝 4. 甘蔗

由於果糖需要靠肝臟中的轉化酶將轉化為葡萄糖，因此若飯前吃太多讓體內果糖上升的水果，容易造成轉化不及，可能導致頭暈，甚至有高滲性昏迷的危險。

5. 橘子 6. 山楂

空腹吃大量的有機酸，恐加重胃炎、胃潰瘍等胃病，空腹吃更容易刺激胃黏膜。

北京中醫藥大學教授、主任醫師李志剛建議，最好在飯前一個小時吃水果，或者飯後兩個小時再吃；尤其空腹時盡量不要吃酸澀味很重的水果，這些水果一方面會對胃產生刺激；另一方面也可以跟胃裡的蛋白質反應，產生不好消化的物質。

(中時電子報)