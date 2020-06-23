大陸國家網信辦相關人士表示，綜合群眾舉報及核查情況向31家主要網路直播平台進行巡查，發現有10家因內容低俗、庸俗，未能履行企業責任而遭到約談。未來將視違規情節輕重，分別採取停止主要頻道內容更新、暫停新用戶註冊、限期整改、責成平台處理相關責任人等措施，並將部分違規網路直播主納入跨平台禁播黑名單。

這10家直播平台分別是「虎牙直播」、「鬥魚直播」、「嗶哩嗶哩」、「映客直播」、「CC直播」、「瘋播直播」、「歡樂直播」、「花椒直播」、「西瓜視頻」、「全民小視頻」。

該人士表示，秀場類直播亂象頻頻發生，有部分女性直播主穿著暴露，男性直播主則言行粗俗、惡俗，低俗熱舞、惡搞、謾罵的現象屢禁不絕；另外，內容無營養價值、傳播不良價值觀、留言互動與帳戶疏於管理、違約違信的案件也是層出不窮。

有的更假藉「免費網路課程」推廣「網路游戲」，有的利用色情低俗內容誘導用戶點擊瀏覽、打賞，有的利用「抽獎」、「競猜」、「返利」等方式涉嫌組織網路賭博。

該人士強調，此次對31家網絡直播平台全面巡查，旨在督促主要平台切實履行企業責任和社會責任，強化直播主管理，減少低俗不良訊息生存空間，不斷提升直播內容質量，為廣大網民提供更多更好的文化產品和服務，推動網路直播行業健康有序發展。

(旺報 )