國民黨主席江啟臣上周主持改革委員會，其中「兩岸論述」組的建議引起多位前黨主席不同意見，江啟臣昨天特地拜會前總統馬英九。國民黨文傳會主委王育敏上午表示，馬江兩人昨天互動氣氛良好，也充分溝通，其實改委會提出的意見都是初步建議，真正拍板是9月6日送到全代會通過的版本。

王育敏上午答覆媒體詢問時說，上周五改委會出來的意見都是初步建議，不是最終定案，包括「兩岸論述」組。江啟臣昨到馬英九辦公室拜會，作很多意見交換；江有向馬報告，馬也說明他總統八年任內如何在九二共識下進行一中各表、如何與對岸達成具體協議也作了說明，兩人互動氣氛良好，也作充分溝通。

她說，江啟臣有說明，對兩岸論述組的意見提出後，接著還有兩個月要到基層說明，包括連戰、馬英九及其他黨內人士有意見及看法會尊重，大家有不同意見都可討論，真正拍板是9月6日全代會通過的版本，目前只是初步建議。

九二共識,江啟臣,馬英九,連戰,洪秀柱

(中時 )