原桃園地檢署檢察官吳宗憲，3月獲新北市長侯友宜延攬接任法制局長，不過某周刊爆料，吳宗憲偵辦某殺人案尚未偵結，為了接手高官，放任兇嫌趴趴造，讓死者家屬大嘆司法不公；對此侯友宜今在議會備詢時表示，全案偵辦過程他不清楚，但這3個月來，吳宗憲認真努力、積極負責，他確實是不錯的局長。

民進黨新北市議員林銘仁、周雅玲、鍾宏仁今在議會質詢，質疑吳宗憲遭周刊爆料縱放殺人犯，不僅眾人震驚，也和侯友宜正義形象背道而馳。

侯友宜表示，該案偵查過程、細節他並不清楚，但這3個月來，吳宗憲認真努力、積極負責，在法界也得到很多正向的公評，感謝他願意捨棄檢察官職位，來新北市和大家共同努力，這段期間也有很多績效，「就這段期間的觀察、他確實是不錯的局長」。

吳宗憲解釋，羈押是為保全證據，重罪也不能當作羈押的唯一理由，本案當時就已認定兇嫌無繼續羈押必要，兇嫌律師也表明希望停押，與死者家屬談論賠償事宜，且停押時間早在他與侯友宜會面之前；他離職後已有後手檢察官接手案件，當事人權益不會受影響。

吳宗憲表示，由於案件仍在偵辦中，案情部分就算是市長也不能透露，議員的指教他都虛心接受，本案地檢署也有向週刊說明，「我有無疏失，地檢署已經說得很清楚，我不再作辯解，會繼續努力。」

(中時 )