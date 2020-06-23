教育局長楊振昇說，因東勢實驗教育園區鄰近斷層且位於山坡地上，恐有安全疑慮，市府將審慎評估並加速解決疑慮。（陳世宗攝）

台中市議員王立任、張玉嬿、謝志忠今天市政總質詢時，關心東勢實驗教育園區的進度！王立任指出，該案從107年到現在毫無進展，市府不能一直拖下去！

教育局長楊振昇說，因東勢實驗教育園區鄰近斷層且位於山坡地上，恐有安全疑慮，市府將審慎評估並加速解決疑慮。

張玉嬿、謝志忠指出，問題已拖一年半，一直存在未解決！實驗教育法三法修正是和主流體制不同的教育；聽說東勢不做教育園區請農業局評估，東勢高工是文教用地，農業局無法推動且地目不對。是市府不推實驗教育，還是東勢高工不做實驗教育，要做其他用途，市長及局長應勇敢面對要停就停！

市長盧秀燕說，教育型態有非常多類別，市府支持且幫助學生可以多元發展，不論是公辦民營、公辦公營或民辦民營等方式，市府皆願意推動且行之有年，轄內許多學校遷校是因位於地震帶上，每個孩子受教地必須安全，教育環境不可受到安全疑慮。不論園區發展何種規劃，皆應以安全為重，只要對實驗教育有幫助，能滿足學生需求，市府皆全力支持。

楊振昇指出，因東勢實驗教育園區鄰近斷層且位於山坡地上，恐有安全疑慮，另向國教署申請三期校舍工程經費時，國教署建議須辦理園區地質崩塌風險性及安全性鑑定，釐清用地安全性，進行地質鑽探工程與報告，市府將審慎評估並加速解決疑慮。

教育局強調，市府努力推動實驗教育，近年台中參與實驗教育人數逐年增加，自104學年度1,082人升至目前1,924人，現有5所公辦公營學校、2所民辦民營學校、5所機構及9所團體，將提供多元類型實驗教育，符合家長教育選擇權。

(中時 )