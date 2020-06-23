蔡英文總統上午主持國軍將官晉任典禮，共有5位中將、15位少將晉任。典禮中，最受矚目的就是總統府侍衛室主任陳敏華因私菸案遭記大過一次，但仍晉升少將。因陳敏華不願受訪，在蔡總統與國防部長嚴德發致詞後，被媒體滿場追逐。國軍將官晉任是軍人生涯榮耀時刻，晉任將領與家屬多半大方讓媒體拍照訪問，罕見出現躲媒體情事，陳敏華應是第一人。

國防部長嚴德發致詞時表示，就在全世界攜手防疫的同時，中共仍不改其窮兵黷武的本質，不僅多次於我海、空域進逼騷擾，並透過官媒奢言「24小時攻佔臺灣」、「勿謂言之不預」等文攻武嚇手段，意圖片面改變臺海現狀，破壞我民主自由的成果。我們知道決定一場戰爭的勝敗因素很多，從來不是靠武器裝備的數量，或是部隊人數的多寡，用加減法計算出來的。美國國父華盛頓說過：「取得戰爭勝利的軍隊是精銳的軍隊，而不是龐大的部隊。」國軍毋庸置疑絕對是一支「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的精銳部隊。唯有實力，才能讓敵人不敢輕舉妄動；也唯有實力，才能維護國家的安全與區域的和平穩定。

這次晉升有5名中將，包括國安局科技中心主任張元斌、參謀本部後勤次長蔣正國、空軍司令部參謀長黃志偉、國防部軍法司長沈世偉、空軍作戰指揮部副指揮官姜光華。

至於少將晉升有15名，包括參謀總長辦公室主任彭國洲、國防部軍法司處長張翕、北區後備指揮部指揮官李傑、陸軍花東防衛指揮部參謀長李其桓、陸軍兵工整備發展中心主任巫道安、陸軍234旅旅長賴政豐、陸軍21砲指揮官張冠軍、陸軍台東指部指揮官陳信助、陸軍333旅長馬吉瑞、海軍陸戰隊政戰主任林傳盛、空軍作戰指揮部政戰主任唐才彬、空軍官校副校長何振翔、國家安全局作業中心主任楊玉琪、國安局專門委員顏大任及總統府侍衛室主任陳敏華。

(中時電子報)