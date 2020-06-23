第22次中歐領導人峰會22日以視訊方式進行，歐盟在會議中表明立場，如果北京強推「港版國安法」，恐面臨非常負面的後果，同時呼籲提升雙邊投資協定的磋商層級，力求在年底前達成協議。

第22次中歐領導人峰會昨（22）日以視訊方式進行，歐盟明顯已失去耐性，在會議中表明立場，如果北京強推「港版國安法」，恐面臨非常負面的後果，同時呼籲提升雙邊投資協定的磋商層級，力求在年底前達成協議。

香港《南華早報》報導，第22次中歐領導人峰會22日晚間以視訊方式登場，語會者包含大陸國務院總理李克強、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），大陸國家主席習近平稍晚也以視訊方式單獨會見2位歐洲領導人，雙方主要談論貿易關係、新冠肺炎疫情、以及香港問題。

范德賴恩會後在記者會上指出，「港版國安法」嚴重損害一國兩制原則，歐盟已經警告北京，如果強推該法，恐面臨「非常負面的後果」，「我們已經向中國領導人表明立場，並且請他們重新考慮。」不過當被問及歐盟將祭出哪些確切措施時，范德賴恩卻迴避問題。

除了香港問題，報導指出，歐盟對與大陸的投資關係已失去耐性，要求大陸領導人在「夏天結束之前」採取行動，加強關注雙方正在進行的投資談判，力求在「年底前」達成投資協議。

范德賴恩在記者會上表示，歐陸雙方一直以來的貿易、投資關係都是不對等的，她期望雙方能夠提升談判層級，從現行的低層級提升到更高層級。

她說，「我們急切需要遵循這些承諾，在中國方面也需要更多野心，以完成投資協定的談判。」

(中時電子報)