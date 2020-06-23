在國際間台灣除了防疫有成，也強調軟實力，但台灣在文化上有什麼代表性的符號嗎？文化部長李永得今（23）日上Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》廣播節目，主持人周玉蔻便質疑，日本有東京美術館，英國有大英博物館，但台灣除了台北故宮，在文化上難有一個突出的象徵，也沒有「屬於台灣人的故宮博物院」。李永得則回應：「將來會有的。」

李永得表示，目前有國立臺灣博物館，有臺灣歷史博物館、國立歷史博物館等等，「其實博物館很多，這些將來需要的話，都有近一步整合聯繫的機會。」

周玉蔻也表示，如果台灣講多了，可能會被質疑是要「去中國化」、「去中華文化」。李永得則回應：「歷史感是多元的。所以沒有『去中華文化』，事實上，當年許多從中國來台的藝術家，作品也變成台灣的作品，都是台灣文化的一部分。」

李永得表示，台灣其實很早參與國際文明的進展，只是過去對自己的歷史不夠了解，例如江文也的《台灣舞曲》1936年在奧運獲獎，日治時期，也有兩千幅台灣畫家的作品被選入帝國美展，但目前只找到一百多幅。

李永得也在節目中談及，他將稱前文化部長鄭麗君任期成果稱為「麗君障礙」，原因是希望能超越，「就像從新聞局、文建會到文化部，存在了幾十年，沒有人想到要去做《文化基本法》。鄭麗君在法治基礎尤其做的非常好，她為台灣的文化大道鋪了一條非常堅實的路面，讓後繼者可以在上面盡情地奔馳。」

李永得表示，未來他將以「三感一力」來面對，「『三感一力』分別是歷史感、國際感、價值感和創造力，運用過去的基礎，激發創造力，讓台灣文化在國際上創造產值。」

(中時 )