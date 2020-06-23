鴻海精密股東會今（23）日在土城公司總部舉行，這場股東會是董事長劉揚偉的股東會處女秀，他花了幾分鐘介紹自己與鴻海的由主機板結緣的淵源，並介紹了公司正在進行的變革與接下來的經營方向；也談到鴻海創辦人郭台銘說，他現在因為在創業，所以很忙；整場股東會進行到臨時動議股東發言氣氛都很輕鬆，並有股東獻花給經營團聚。

劉揚偉提到鴻海0-6歲國家養計畫去年有800多個鴻海寶寶並發了1萬個獎學金扮演企業社會責任。（圖／胡華勝攝）

由於劉揚偉是首次以董事長身份主持鴻海股東會，股東會一開場便用了簡短幾分鐘介紹自己。劉揚偉表示，自己於1984年赴美國南加大讀書、1988年創立了Young Micros System的主機板品牌，也是在這個時期認識了鴻海創辦人郭台銘、這家主機板公司也在1994年併入鴻海集團、他則在1995年又創立了南北橋IC設計公司ITE、在1997年創立ADSL的IC設計公司ITeX，公司於2001年在納斯達克上市、2003年再創立IC設計公司PTC，他最後在2007年正式加入鴻海。

對於企業經營，未來5年3+3的規劃，針對3大未來產業、3大核心技術做為核心。劉揚偉提出以「勞力」密集為本的體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構，具體做法上提出了F1.0現況優化，做到分工、分享、興利、除弊、F2.0數位轉型，有鑑於數位是趨勢，是必需走的路、及F3.0轉型升級，如電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體及新世代通訊等。

另外，公司在環境保護、社會責任及公司治理等方面，劉揚偉表示這幾方面都是公司持續努力的方面，鴻海已經透過官網更新，讓內部的治理與活動都透過官網透明化的讓投資股東了解。目前公司有保留盈餘，主要是做為公司發展及像今年發生的新冠肺炎疫情，公司停擺所必需因應的資金需求。

有股東發言希望鴻海股票全民化、鴻海的產品可以優惠價格賣給股東、也有一名股東稱讚鴻海是認真經營的公司，發放的股利不錯給予肯定。鴻海忠實的股東阿土伯表示，郭台銘是被「弄」走的，並希望鴻海股價可以回到每股300元的水準。一位由雲林北上特別來參加股東會的股東則邀請鴻海到認真工作、性情樸實的雲林設廠。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)