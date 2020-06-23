台大23日發表台大第一本《大學社會責任報告書》，彙整台大經由校園治理、教學、研究、服務等具體行動，不斷落實大學社會責任（University Social Responsibility, USR）的永續藍圖。台大校長管中閔並具體承諾：承諾善盡「巴黎協定」全球控制暖化在1.5℃內的全球社會責任，並設定減碳目標：2028年建校百年時達成碳中和50％的目標，該時程比國際標準2030年還要早2年；2048年達成碳中和100％的目標。

管中閔在遴選校長之初就承諾：當選之後將定期發行《大學社會責任報告書》，2019年上任後，他隨即成立USR委員會與常設辦公室。

管中閔表示，民國38年傅斯年校長演說便提到「我們貢獻這個大學于宇宙的精神」，71年後，USR讓各大學得以連結國際與在地。台大依據聯合國2015年17項「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），並以永續追蹤評量與測量系統（The Sustainability Tracking, Assessment ＆ Rating System ,STARS）格式，撰寫《大學社會責任報告書》。

管中閔並宣示依據「科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative, SBTi）」，承諾善盡「巴黎協定」全球控制暖化在1.5℃內的全球社會責任，減碳目標包括：2028年建校百年時達成碳中和50％；2048年達成碳中和100％。台大承諾12個月內提出明確減量目標與具體措施，包括發展太陽能、地熱發電、風能、沼氣發電，與推動森林健康管理、增加碳吸存等。 管中閔表示，台大人足跡踏遍國內外，長年投入醫療研究、公共衛生教育、食品安全、食農教育、長期照護、智慧城市、永續環境與能源轉型等永續發展領域。例如，台大公衛學院學生遠赴非洲馬拉威，研究瘧疾；台大醫院團隊協助降低南美洲瓜地馬拉新生兒疫病感染率；台大世界志工社在台灣募集電腦後，投入印度偏遠的喜馬拉雅山拉達克地區資訊教學等。國內方面，台大生農學院「植物醫生」協助雲林防治病蟲害；實驗林團隊協助原住民就業培訓；台大學生投身偏遠地區國小課後輔導；其他如荔枝椿象防治、非洲豬瘟等事件，也可見到台大人貢獻所長，捍衛國內糧食安全。

台大醫學院附設醫院副院長吳明賢也以「健康守護，醫路相挺」為題，說明台大醫院如何「走出常德街，走向台灣最需要照護的偏鄉角落」。

(旺報 )