全球果粉們跟線上記者們可能都沒料到，蘋果全球開發者大會（WWDC20）中，macOS 會脫離OS X，直接邁向版本11.0，象徵著Big Sur(macOS 11.0名稱)將會是多年來更新幅度最大的一次升級。

自 Mac OS X 推出以來的最大設計更新

macOS Big Sur 提供廣闊的全新設計，無論是視窗邊角的彎曲率，還是色盤與各種素材，一切均經過調整，改變就在你難以發現的細微之處。

例如，Dock 中的圖像經過精心設計，與 Apple 生態系統上的圖像更為一致，同時保留其 Mac 風格。需要時會顯示各種按鈕與控制項目，不需要時則會隱藏起來。整個使用體驗感覺更加聚焦、新鮮且熟悉，進而減少了視覺複雜性，並讓使用者的內容處於正中央。

可自訂的選單列具有全新「控制中心」可自桌面快速存取各種控制項目。經過更新的「通知中心」則包括更加互動的通知及經過重新設計、各種尺寸的小工具（widget），讓使用者一眼就能看到更多相關資訊。

macOS Big Sur 提供廣闊的全新設計，使導覽更輕鬆，同時讓使用者的指尖能操控更多控制項目。（摘自蘋果官網）

更加快速、以隱私權為優先的 Safari 體驗

自 Safari 在 2003 年首次發布以來，這一回是對 Safari 的最大更新。Safari 的快速 JavaScript 引擎有助其勝過 Mac 與 PC 上的其他瀏覽器，載入經常造訪網站的平均速度比 Chrome 更快了 50％。標籤頁經過完全重新設計，藉由在螢幕上顯示更多標籤頁、依預設顯示喜愛的網站圖像來輕鬆識別開啟的標籤頁，並透過在標籤頁上移動滑鼠讓使用者快速預覽網頁，進而讓使用 Safari 導覽更加快速且強大。

瀏覽網頁時，Safari 所帶來的全新功能可讓你進行更出色的個人化。使用者可透過背景影像與其「閱讀列表」及「iCloud 標籤頁」等部分，自訂全新的開始頁面。透過內建的翻譯功能，只須點按一下，Safari 就能以七種語言偵測並翻譯整個網頁（Beta 版將提供支援英文、西班牙文、中文、法文、德文、俄文及巴西葡萄牙文的翻譯功能）。使用者可透過經過提升的延伸功能支援，進一步個人化其使用體驗，透過 Mac App Store 則可探索並下載出色的 Safari 延伸功能。

隱私權一直內建於 Safari 中，而全新的「隱私權報告」則針對 Safari 如何保護網頁上的瀏覽活動提供更多能見度。使用者可選擇 Safari 延伸功能可搭配使用的時間與網站，而資料外洩密碼監控等工具也絕不會洩露你的密碼資訊，更不會洩露給 Apple。

Safari 中全新的「隱私權報告」針對 Safari 如何保護網頁上的瀏覽活動提供更多能見度。（摘自蘋果官網）

強大且富表達力的「訊息」

透過Mac Catalyst的協助，Mac 上的「訊息」功能更完整也更全面了！使用者現在可將其喜愛的對話釘選至其訊息列表頂部，以供快速存取，並且重新設計搜尋功能，可將搜尋結果依連結、照片及符合的字詞加以整理，以協助使用者快速尋找他們想尋找的內容。

訊息效果可讓使用者透過泡泡、五彩碎紙及更多效果，為其訊息增添個人風格。使用者現在可在 Mac 上建立及自訂其 Memoji（以往只能在支援的iPhone中建立），並透過 Memoji 貼圖表達自己的心情與個人風格。有了全新照片選擇器與，能可容易透過「訊息」快速分享影像、GIF 與影片。

「訊息」的全新群組傳訊功能可簡化與親朋好友及同事之間的互動。內文回覆功能可讓使用者直接回應特定訊息，並且現在他們只要輸入姓名，就能將訊息指向群組對話中的個人。而使用者現在還可針對與群組中所有成員共享的群組對話，設定照片或表情符號。

macOS Big Sur能讓使用者現在可在 Mac 上建立及自訂其 Memoji，並透過 Memoji 貼圖表達自我。（摘自蘋果官網）

全新的「地圖」規劃工具

「地圖」針對 macOS Big Sur 完全重新設計，帶來了探索世界的全新功能。現可透過值得信賴的資源「導覽指南」(Guides)，探索遊覽地點與相關活動，或是建立可與親朋好友分享的喜愛餐廳、公園和度假勝地的自訂指南。透過「環視」功能，可以 360 度全方位檢視目的地，並瀏覽主要機場和購物中心的詳細室內地圖。現在還可在 Mac 上規劃自行車和電動車的行駛路線，並直接傳送至 iPhone，以備不時之需。

macOS Big Sur 中的「地圖」經過完全重新設計，帶來各種全新功能，像是透過值得信賴的資源「導覽指南」(Guides)，協助使用者探索新地點與相關活動。（摘自蘋果官網）

領先業界的隱私權防護

隱私權是 Mac 體驗的核心，而 macOS Big Sur 則提供使用者更高的透明度及對其資料的控制。受到食品營養標籤的便利性與可讀性的啟發，Mac App Store 中詳細列出的全新隱私權資訊，將協助使用者在下載 app 之前了解 app 對隱私權的處理方式，包括 app 可能收集的資料類型，例如使用狀況、聯絡資訊或位置，以及是否與第三方分享該資料以進行追蹤。

從開發者需求出發的各式開發工具

全球超過2000萬的蘋果開發者社群，現能更容易使用Xcode 12 開發適用於 macOS 的出色 app 。SwiftUI 則進行重大升級，使開發者可在所有 Apple 平台上使用共享程式碼編寫整個 app，同時可輕鬆加入「偏好設定」視窗等自訂的 Mac 功能。並且 SwiftUI 在更多地方獲得採用，使用共享的 Swift 程式碼助力 Mac、iPhone 與 iPad 的全新小工具。

2019年在 macOS Catalina 上首度亮相的 Mac Catalyst，使開發者可將其 iPad app 引進 Mac。而在 macOS Big Sur 中，Mac Catalyst app 會自動繼承全新外觀，同時提供開發者強大的全新 API，並能完全控制其 app 的外觀與行為。

開發者現在還可為其 app 內購買及訂閱提供「家人共享」功能，並且透過 WebExtensions API 的支援，開發者可輕鬆地將專為其他瀏覽器建立的延伸功能引進 Safari。

macOS Big Sur跟其他蘋果的作業系統一樣，預計在7月份提供Public beta，可供申請參與測試版計畫的一般消費者提前體驗。正式版預計在秋季釋出。

(科技)