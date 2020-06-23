蘋果的開發者大會帶動那指以及美股昨夜的上揚，帶動亞洲主要股市向上推升。周二南韓KOSPI指數高開22點，至午間漲13點或+0.6%，為2139點。

蘋果股價昨夜上漲9.15%，收報358.87美元的創紀錄高位，蘋果在昨夜WWDC大會證實傳聞已久消息，Mac電腦將使用自己的ARM架構晶片，取代英特爾晶片。微軟股價也上漲5.4%，那指更再次突破萬點，衝到10056新高點。

三星與蘋果在部分領域的緊密合作，蘋果前景看好亦將帶動三星得利，三星電子上午漲0.38%，記憶體大廠SK海力士上漲0.2%。

上午韓元走強，漲5.9韓元，1209韓元兌一美元。

南韓雙龍汽車(SsangYong Motor)自今年五月以來上漲26%，今日上午可望連續第五日上漲，目前上漲16%，暫報4540韓元。雙龍傳出有新投資者接手的希望，印度汽車公司馬恆達集團(Mahindra & Mahindra)指出，正在尋找新投資者，對南韓子公司(雙龍汽車)可能放棄其控制權。

(時報資訊)