蘋果周一在其全球軟體開發者年會（Worldwide Developers Conference,WWDC）上發布CarPlay的新功能，讓iPhone手機用戶可以使用iPhone解鎖與啟動汽車。

iOS 14與iOS 13最大的變革之一是數位車鑰匙。此款數位車鑰匙可以透過iMessage分享，用戶也可以透過iCloud遠端停用車鑰匙。蘋果表示，第一款採用該功能的汽車是下個月發布的2021 BMW 5-系列。蘋果並表示，將與產業團體在標準制定上合作，讓更多汽車引進這項功能，蘋果預期使用蘋果超寬頻晶片的新標準將於明年問市。

此外，蘋果新推出名為「Translate」的翻譯app，可以實現兩個不同語言之間的即時翻譯，將有下載「Translate」軟體的iPhone手機放在說著不同語言的兩個人之間，就能即時翻譯兩人對話。

(時報資訊)