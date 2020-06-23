台灣水鹿用角搔癢。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真）

山羌媽媽用嘴幫寶寶洗屁屁、用角搔癢的台灣水鹿、跑得很喘的長鬃山羊，全都入鏡了！台東林管處在知本溪進行知本溪生態資源調查，經歷完整一年四季，記錄到豐富的生態資源，光是陸域哺乳類就記錄到6目13科19種。

台東林管處表示，知本林道是知本溪流域內林業經營重要之林業道路，為未來評估知本地區生態環境之重要依據，該處在知本溪進行知本溪生態資源調查，在濱溪以及林道架設紅外線自動相機監測，配合現場調查，記錄到豐富的生態資源。

共記錄到水域和陸域野生動物多達115種，包含水域生物10科19種魚類及3科11種蝦蟹類，陸域動物有哺乳類6目13科19種，鳥類39科77種，陸域植物紀錄有107科283屬389種維管束植物。

透過監測相機，保育類動物如水鹿、山羊、山羌在知本溪周邊族群穩定，是自動相機前的常客，偶爾也會記錄到黃喉貂，另外還有穿山甲、食蟹蒙、山豬、藍腹鷴等等，很多野生動物自然流露的可愛畫面，全都入鏡。

知本溪流域之生態相卻因少有相關生態調查及研究資料佐證而無法確知，台東林區管理處自108年起藉由辦理知本溪生態資源調查計畫，期能初步建立並累積知本溪流域及知本林道相關生態環境基本資料，期望藉由這次完整之生態資源調查，營造更多生態友善之環境，保育森林多元生態及物種。

山羌一家三口

水鹿搔癢

(中時 )