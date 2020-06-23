韓國瑜罷免案落幕，新北市長侯友宜今在議會備詢，被問及是否邀請前副市長李四川回鍋新北市？侯友宜表示，「我很想啊！但目前為止新北市府團隊每個人都很認真，3位副市長也都還在位子上，李四川有自己的意願、不一定願意。」

侯友宜說，其實他常跟李四川通電話，也歡迎很多人才給予新北市指教、意見，至於是否邀約李四川回鍋新北市任職，「現在3個副市長都還在這裡，不然哪天李四川回來當市長都願意！」

(中時 )