邀約李四川回鍋新北副市長？侯友宜這樣說 11:462020/06/23 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今在議會市政總質詢。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜罷免案落幕，新北市長侯友宜今在議會備詢，被問及是否邀請前副市長李四川回鍋新北市？侯友宜表示，「我很想啊！但目前為止新北市府團隊每個人都很認真，3位副市長也都還在位子上，李四川有自己的意願、不一定願意。」 侯友宜說，其實他常跟李四川通電話，也歡迎很多人才給予新北市指教、意見，至於是否邀約李四川回鍋新北市任職，「現在3個副市長都還在這裡，不然哪天李四川回來當市長都願意！」 (中時 ) #李四川 #市長 #侯友宜 #新北 #副市長 #韓國瑜 #罷免 #議會 #備詢 #市府團隊 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 「罷免黃捷」提案有變數？清捷隊驚爆真實情況！ - 政治 罷捷連署突破2.1萬 突宣布「收攤」？總部回應了 - 政治 政治生命完了？江啟臣把這些人全得罪！媒體人曝後果 - 政治 韓國瑜恐再起？他分析爆民進黨最害怕一件事！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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