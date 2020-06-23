麗寶Outlet Mall中部獨家星野肉肉鍋外觀照。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

潮洲冷熱冰的珍珠奶茶雪花冰。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

文青最愛的蛋定蛋塔。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

在高雄需排隊2小時才能吃到的神級鍋物，「星野肉肉鍋」插旗麗寶Outlet Mall，主打親民價388元起就能享受肉品鮮蔬吃到飽，將於24日盛大開幕，愛吃肉的民眾將有口福。另外，有50年口碑潮州冷熱冰和文青最愛蛋定蛋塔，紛紛於3F美食街在暑假前佈局，為麗寶Outlet餐飲增添生力軍。

麗寶Outlet指出，在高雄好評不斷星野肉肉鍋，在麗寶開中部獨家首店，是最新plus第三代店，388元起就能享受肉品鮮蔬吃到飽，更是重金加入頂級和牛選項，還有超過12種湯頭不怕吃膩，愛吃海鮮的朋友也能大啖產地直送食材，絕對讓饕客們吃得超級過癮。

星野肉肉鍋推出自助吧升級進化，除了原本蔬菜依季節變換外，更增加十多款冰品、甜點、水果等無限取用，還特別引進全台獨家專業棉花糖機，大人小孩最愛的復古甜點，自行DIY。24日至28日端午假期祭出雙重優惠，第一重每日前20組客人享9折，第二重來店用餐2大人可折抵1幼童(120cm以下)免費，或孩童(120-140cm)享298元吃到飽。

3F美食街特別引進屏東人氣品牌老店潮洲冷熱冰，招牌冰品以紅豆、大彎豆、花生仁與小湯圓等熱呼呼配料，加上冰涼剉冰，一口品嘗2種滋味，一定要由下往上吃，才能感受冷熱交替的特殊風味。另外，在台中審計新村熱賣文青品牌蛋定蛋塔，也進駐麗寶Outlet Mall，以自製酥皮摺疊8次，創造265層酥脆口感，放涼後不會硬口，反而更酥。

麗寶Outlet表示，延續去年此時叫好叫座的「麗寶義大利節」活動，在國內也能徜徉在芬諾港、科莫湖、運河廊道等充滿義式風情的購物商場中。即日起至28日，每週六邀請專業外國舞者踩著高蹺、戴著面具，帶領消費者感受有世界三大嘉年華美譽的威尼斯面具嘉年華遊行。

此外，全館也紛紛祭出超優折扣，Nike、adidas、New Balance、Fila等超過60家運動品牌、還是男女裝潮流服飾-Life8、Jack＆Jones、ROOTS、GUESS等上百個品牌，通通都是超低2折起優惠，今「夏」就來麗寶Outlet消暑感受義式狂潮！

(中時 )