總統府昨公布監察委員被提名人名單，國民黨立法院黨團今痛批，民進黨席主張廢考監院，現在竟然還提名人選，民進黨立委陳亭妃表示，從過去要廢考監院都是國民黨在反對，她已經提案要廢除考監院，希望盡快納入憲政討論機制，把五權分立變成三權分立。綠委許智傑也說，廢除考監院是民進黨籍國人的共同目標，希望民進黨跟國民黨共同努力推動修憲，達成廢考監院的目標。

國民黨立法院黨團今舉行記者會，痛批民進進黨昔日高喊廢監院，執政後卻提好提滿，黨團總召林為洲表態，立法會臨時會對監察委員人事行使同意權，國民黨堅決反對，不會參與。

「國民黨現在是沒有話題找話題嗎？」陳亭妃說，過去要廢考監院都是國民黨在反對，非常高興國民黨支持我們的看法，她也是提案要廢除考監兩院的提案委員，希望盡快納入憲政討論機制當中，並盡速成為共識，把考監兩院廢除。

陳亭妃強調，現行機制未廢除前，我們就要尊重整個憲政體制，還是要予以提名，否則考監兩院目前還是存在的狀況不可能空轉，立法院必須行使同意權，我們希望這次考監委員可以把廢除考監」納入自己重要的政見，這才是重點。

許智傑說，廢除考監院是民進黨以及國人的共同目標，這次提名陳菊擔任監察院長，希望陳菊從體制內改革，同時結合國民黨跟民進黨一起努力，未來盡快推動修憲，達成廢考監院的目標。

(中時 )