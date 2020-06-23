據路透報導，在美國華盛頓時間22日，美國國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）表示，美國與大陸的貿易協議已經「結束」。他將「結束」的原因部分歸咎於北京當局沒有更早針對新冠疫情發出警訊，使美國陷入疫情危機中。

納瓦羅在接受Fox News採訪中，被問及中美貿易協議時直言，「結束了」；他表示，直到1月15日簽署第一階段協議後，大陸代表團離開華盛頓，美國才知道疫情正在傳播，這就是轉折點。

納瓦羅指控並強調，「當時他們已經派遣了成千上萬的人到美國，進而造成病毒傳播，飛機起飛幾分鐘後，我們才聽到了新冠疫情的消息。」納瓦羅是川普的高級顧問中，對大陸最直言不諱的批評者之一。

不過，對比納瓦羅對於大陸的批評，美國總統川普在當晚則表示，中美貿易協議依舊完好；川普在推特發文指出，「中國貿易協議依舊完好，並希望他們能夠持續履行協議內容。」

(旺報 )