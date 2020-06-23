東京迪士尼樂園（Tokyo Disney Resort）經營業者Oriental Land於23日（周二）宣布將在7月1日重新開放，不過在園區內將實施多項防疫措施。

東京迪士尼樂園與迪士尼海洋自2月底關閉迄今，當時東京與鄰近地區感染人數不斷上升，促使Oriental Land作出暫停營運的決定。日本政府日前解除封鎖，企業近幾周也逐漸重啟運作。

Oriental Land表示將採取多項措施，包括訪客入園前須先量體溫、強制戴口罩等。

(工商 )