日府解除封鎖 東京迪士尼7月1日重新開放 12:422020/06/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京迪士尼樂園（Tokyo Disney Resort）經營業者Oriental Land於23日（周二）宣布將在7月1日重新開放，不過在園區內將實施多項防疫措施。 東京迪士尼樂園與迪士尼海洋自2月底關閉迄今，當時東京與鄰近地區感染人數不斷上升，促使Oriental Land作出暫停營運的決定。日本政府日前解除封鎖，企業近幾周也逐漸重啟運作。 Oriental Land表示將採取多項措施，包括訪客入園前須先量體溫、強制戴口罩等。 (工商 ) #Oriental #Land #解除封鎖 #重新開放 #東京迪士尼樂園 也許您會感興趣 國際熱門新聞 美陸貿易協議完了？白宮貿易顧問一度稱川普要中止 又改口了 - 國際 歐盟不耐煩了！嗆陸放棄港版國安法 限期達成投資協議 - 國際 義大利醫生：新冠病毒正在減弱 最終將自行消失 - 國際 川普炸裂 空位多到超出想像 造勢後台飆罵幕僚 一路氣回白宮 - 國際 睽違3月首場造勢太難看 川普全家氣炸 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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