寶雅國際 (5904)23日股東常會，除確認配發高配利每股現金股利17.1元，並進行董事改選，董事陳建造、范美津、陳宗成、陳明賢四席不變，陳建造亦續任董事長；總經理陳宗成強調，新冠肺炎疫情嚴重影響經濟發展，今年將帶領寶雅進入數位化新紀元，推出多元化活動與行動支付，以強化競爭優勢。 寶雅表示，本屆董事(含獨立董事)共7人，新任董事為陳建造、范美津、陳宗成、陳明賢；獨立董事為李明憲、劉致宏、吳霖懿，已卸任獨董林財源將聘任為高級顧問。

總經理陳宗成表示，新冠肺炎疫情嚴重影響經濟發展，各行各業都造成衝擊，自己將帶領全體同仁全力以赴，努力為顧客打造安全、安心的消費環境；另，寶雅今年將進入「數位化新紀元」，推出多元化活動與行動支付，以強化競爭優勢，塑造獨特賣場體驗與銷售賣點；也將持續展店，並重點布局旗下五金品牌「寶家」，進而帶動營收與獲利成長。

寶雅2019年合併營收157 .88億元，再創歷史新高，年增12.1％，稅後淨利 18.87億元，年增10.39％；EPS 19.31元亦改寫歷史新高紀錄，每股配發17.1元現金股利，高股利再度帶動寶雅股價創新高，近三個月拉升逾四成，高點曾來到641元，上午已拉漲逾3%。

寶雅去年底雙品牌寶雅、寶家總店數達235家，今年五個月內，擴展10家，全台累計至5月家數達寶雅有235家、寶家10家。寶雅近年強攻都會蛋黃區，繼台北區東一號店之後，二號店在上週更進駐忠孝商圈核心，且從過往2－3線城市往一級城市A級商圈走，今年規劃雙品牌目標展至280家；未來規劃每4萬人的商圈就有一家寶雅進駐，預計商圈拓點將更為密集，全台目標440家門市，屆時有機會挑戰藥妝雙雄屈臣氏（現580家）、康是美 （現400家）。

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