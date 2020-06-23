第一產物（2852）2019年稅後淨利5.8億元，扣除一般20％法定盈餘公積以及持別盈餘公積等後，可供分配盈餘2.91億元，幾全分配給股東紅利2.89億元，23日股東會通過每股配發現金股利0.96元，現金股利配發之後，第一產物期末未分配盈餘226萬餘元。

第一產物董事長李正漢表示，今年因新型冠狀病毒的突發，造成全球投資及消費緊縮、對產業經濟衝擊很大，對第一產物營運亦有較大變數，將持續關注全球經濟變動、疫情變化、並能快速因應，是下半年最重要的課題。另外，在資產配置上，也將積極提高資金運用及資產收益。

因為新冠肺炎疫情，在今年3月台灣股票市場較去年底下跌近2,000點，對該公司投資產生未實現的評價損失，第一產物總經理呂秋敏表示，在目前疫情逐漸穩定之下，評價損失已縮小幅度，將審慎樂觀，努力朝向獲利目標邁進。另在保險本業部分，截至5月止，獲利穩定，對於下半年第一產物保險也將繼續謹慎核保。

對於第一產物未來營運方向，呂秋敏指出，將聚焦在商品積極研發，拓展新通路、提升良質業務結構，並強化電子商務工具提升競爭力、以及接軌IFRS17的規劃。在網路投保業務經營重點，以加強行銷活動，如在防疫期間推出第一保汽機車防疫優惠，讓民眾安心在網站投保享優惠。另在7月期間，第一保也將透過臺北捷運影音互動新媒體露出網站會員好康、推薦有禮活動。

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