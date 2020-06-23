國民黨團上午舉行「昔日高喊廢考監 今日酬庸養肥貓」記者會。（陳信翰攝）

總統府昨天公布新任監委提名名單，由前總統府祕書長陳菊出任監察院長兼國家人權委員會主委，陳菊說明自己將退出民進黨。國民黨團今天表示，陳菊此舉只是虛應故事而已，痛批此波監委名單近九成具民進黨背景，抨擊民進黨在野喊廢考監，執政後又提好提滿，預料此波監委任期僅一年半，蔡政府真的有必要提好提滿自打嘴巴嗎？

總統府昨天公布27名監委名單，監察院長被提名人陳菊表示，監察院必須超越黨派，因此她將辭去所有政黨職務，退出政黨，待立法院通過提名，將註銷民進黨黨籍。

國民黨團書記長蔣萬安指出，監察院副院長提名引起軒然大波，民進黨若以同樣標準檢視監察院長人事案，各界都無法接受陳菊。他說，回想一年多前，中選會主委李進勇人事案引起非常大爭議，當時李也說退出政黨，但李任內行事偏頗，對照陳菊說要退出民進黨，同樣的模式只是虛應故事而已。

國民黨團總召林為洲形容陳菊此舉，如魚肉鄉民後又接受好人好事頒獎，強調國民黨團堅決反對此波監委名單，也不會參與投票，要讓社會看清楚民進黨雙標自打臉，在野黨喊「姦痿」，執政後卻「提好提滿」。他解釋，也有人批評國民黨黨國不分時代，提名名單也有國民黨籍，但過去不對，不就是靠政黨輪替更改？

記者會上，林為洲秀出民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，任立委喊監委即「姦痿」、「混蛋」的歷史照片，指民進黨在野強力主張廢除考監，執政後一方面修憲提案廢考監，另一方面又要提好提滿，批邏輯未免太過錯亂。

林為洲指出，蔡英文總統又在臉書貼文，指朝野共識五權變三權的話一同來改革，立法院長游錫堃則宣示期待修憲，若修憲案公投要過關，勢必要綁2022地方選舉，顯示此屆監委任期只有1年半，真的有必要提好提滿自打嘴巴嗎？難道有欠這麼多，一定要給他們領錢嗎？

蔣萬安指出，過去陳菊主政高市府期間，12年來有58個案子被監察院調查，其中30案邀糾正、3案確定彈劾，民眾不禁懷疑，若讓陳菊擔任監察院長，不就等同是法官審理自己的案子，未來陳菊是否需要迴避，這點令民眾抱持很大質疑。

蔣萬安認為，陳菊可以擔任很多職務，比如行政院長、考試院長都不會引起外界這麼大質疑，難道蔡英文總統非得要陳菊擔任需要公正、清廉、客觀、超越黨派的職務，黨團認為陳菊並不適任。

(中時 )