針對卜蜂投資紛擾，徐榛蔚今上午在律師與局處長陪同宣布，撤銷卜蜂花蓮證照。（王志偉攝）

卜蜂集團預計在花蓮設置6處養雞場，引發民怨沸騰，卜蜂集團稍早回文自救會，文指「養雞場不需要環評、也不需要開公聽會」，此舉惹眾怒，縣長徐榛蔚上午召開記者會痛批卜蜂「完全不尊重在地民意」！徐宣布，依法撤銷已取得的各項許可及執照。

「沒共識，撤照!」 縣府遵守對縣民承諾，對卜蜂撤照！徐榛蔚上午通知媒體有「重大事項宣布」，徐榛蔚雨局處首長以及2位縣府法律顧問陪同宣布此一重大訊息。徐說，縣府要求所有企業在花蓮投資時必須做到「尊重民意，與地方共榮發展」的基本要求，如果無法達到這個最基本的要求，縣府必定會與人民站在一起。

徐榛蔚說，畜牧產業是花蓮重要的農業項目之一，而花蓮以農立縣，很 多花蓮的民眾都倚賴著農業活動生活，形成了一個在地且穩定的本地產業鏈，而卜蜂來花蓮投資新建畜牧場，縣府希望卜蜂公司不是只看到建廠所能提供自己的商業利益，更希望卜蜂公司能善盡社會責任，能與在地民眾、在地小農發展良性循環，照顧 村里、共榮共好花蓮的產業。

對於卜蜂公司投資案，徐榛蔚說她多次強調，「沒有共識就撤照」，在進行各類投資建設之前，必須與民眾進行妥適的溝通。議總質詢期間，她也多次公開呼籲，卜蜂公司6月5日發布重大訊息，承諾在未與花蓮民眾達成共識前，暫停花蓮地區建場計畫，亦即必須跟民眾達成共識才能繼續開發建場，否則縣府就撤照。

但遺憾的是，這段時間以來，卜蜂公司不但漠視甚或無更積極作為。

徐榛蔚話鋒一轉，卜蜂沒有遵守承諾與民眾溝通，還在6 月11日一封回覆給自救會會長的信中，表示卜蜂公司「沒有必要召開公聽會」，此一說法完全不尊重在地民意，也違背了卜蜂公司於先前所作的願意溝通的承諾。

眼見無達成共識的曙光，縣府必須讓社會恢復秩序、讓人民安居樂業，防止社會繼續空轉而付出龐大的社會成本，縣府將依法撤銷卜蜂公司已經取得的各項許可及執照。媒體詢問，卜蜂是否求償等相關問題，徐榛蔚表示「依法辦理」。

卜蜂公司計畫在花蓮壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉設置6處種雞、蛋雞場，共將飼養37.5萬隻雞，是單一業者在花蓮最大規模的養雞場申請案。

花蓮反卜蜂聯盟鳳林自救會長張家蕙表示，自救聯盟很開心聽聞縣長徐榛蔚宣佈撤照訊息，表示一切必須等待白紙黑字公文，以及卜蜂說法才能定案，「我們不會鬆懈，6月30日是否舉辦，我們還在研擬」。另自治條例請縣府舉辦13鄉鎮公聽會讓條例更完善。

(中時 )