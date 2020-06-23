近日氣溫飆升，許多人早就開始吹冷氣，但網友分享，身為租屋族，電費1度5元，導致她不太敢開冷氣，引發網友討論，老舊的冷氣設備是吃電怪獸，不過，除了冷氣之外，桶裝電熱水器更恐怖，噴一堆錢，沒用的時候別開。

一位女網友在PTT上發文表示，身為租屋族，房東說不管用多少電，都是以一度5元的價格去計算電費，導致她不太敢開冷氣，也讓她好奇，是否有人同樣也是1度電5元，卻開24小時的冷氣呢？

貼文引發網友討論，「一堆租屋都是附老舊的冷氣設備，根本吃電怪獸」、「冷氣開24小時用不了多少電，除非遇到神奇電表」、「變頻冷氣暑假開24小時，一個月大概700-800元，一度5元」、「舊冷氣根本吃電怪獸，可以多到近1000元」。

但也有網友指出，比起冷氣，「桶裝電熱水器比較恐怖」、「沒開冷氣只開熱水器洗澡，電費兩百多...有夠貴」、「桶裝電熱真的恐怖，噴一堆錢」、「除了冷氣，熱水器要用時再開，也會省很多電」、「電熱水器的電比冷氣開24小時多太多了」。

(中時電子報)