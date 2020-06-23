新冠肺炎疫情在全世界蔓延，青少年對國際事務有感。金車文教基金會今天公布調查指出，高達61.1％青少年認為最需要關注的國際議題是醫療衛生，有41.3％認為台灣若加入世界衛生組織（WHO）有助於提高國際能見度。

金車文教基金會在4月23日至5月10日針對全國的國中、高中職及大專院校學生進行問卷調查，瞭解他們的國際觀，總計回收6018份紙本及網路有效問卷。

調查指出，面對新冠肺炎疫情，42.2％青少年覺得沒有國家防疫做得好。如果排除台灣，20.3％回答韓國防疫做得比較好，13.7％認為是日本、12.1％認為是新加坡。世界衛生組織秘書長譚德塞的國籍為厄利垂亞，知道該國位在東非的青少年也僅25％

調查說，青少年最關注的國際議題是醫療衛生（61.1％），國中生更高達7成（70.3％），其次是氣候變遷（45.8％）、生態環境保育（37.7％）。相較於歷年調查，今年青少年關注醫療衛生比例，比去年提升約4成，顯然疫情影響了青少年關切國際事務的焦點。

疫情過後對青少年學習「國際觀」有何影響？調查顯示，40.8％表示降低出國意願，大學生更高達49.2％，其次是28.1％認為會增加國際線上教學興趣。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，國際素養建立在日常累積，語文和媒體識讀都是入門工具，出國體驗是最快理解的方式，但經過此次疫情，青少年雖然短期降低出國意願，卻提高國際資訊閱讀及評論，對於培育新世代也是一大助益。

華江高中老師認為，因為疫情影響，其他國際事務議題能見度不高，加上出國受限國際教育旅行無法成行，導致青少年自評國際觀分數下降。他建議，學校可多利用時事新聞做為各科目的補充教材，提高學生對國際事務興趣，讓同學更願意融入其中。

華江高中學生許芬甄則說，她除了透過課堂與Youtube關注國際議題，也曾藉由參加短期遊學活動體驗不同國家的風土民情，培養自己的國際觀。

(中時 )