「歌壇東方不敗」張清芳昨突然宣布離婚，斷結縭15年的「銀行投資之父」宋學仁，消息震驚各界，聲明上坦言是因無法克服雙方的差異性而分開，對此，美女醫生黃宥嘉也特地po文，揭開兩人「離婚關鍵」。

張清芳2005年結婚後，妥協淡出螢光幕，搬到香港、專心相夫教子，曾說過丈夫唯獨支持她帶孩子，其他任何事一概不支持，而她想開出道30週年紀念演唱會，還花了一番心力才說服老公，美女醫生黃宥嘉今在臉書po文，開頭便直言張清芳這種以他人意見、喜好為優先的生活，其實是一種「自我放棄」。

黃宥嘉進一步解釋，短暫的自我放棄，可能營造出一時的幸福感，然始終等不到崇拜的老公為自己短暫的「自我放棄」，時間一久就會累積挫敗感，「當挫敗感與對自我價值的問號超越幸福感的時候，就是離婚的時候」，之後貼出張清芳名曲〈出嫁〉，寫下「是出嫁，不是下嫁。也不是高攀。問題上述都是女生自己想的」。

(中時電子報)