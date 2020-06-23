◎陳菊被提名監察院長 綠營高層籲莫忘初衷

前總統府秘書長陳菊昨天被提名為監察院長及出任「國家人權委員會主委」；美麗島時期戰友施明德今在臉書提醒陳菊，「莫忘初衷」；並表示，「我認為妳是當今最適合擔任這個職位的人選之一，願妳不辱使命。」

◎防疫鬆綁後遺症？諾羅、腸胃型道感冒暴增5成

難道是防疫鬆綁後的後遺症，臨床醫師發現5月以來兒科急診諾羅、腸病毒等腸胃型感冒病號暴增50％，中山醫學大學附設醫院兒童急診醫師魏澤鈞指出，像腸病毒、諾羅、腺病毒以及日前高雄爆發群聚感染的鼻病毒都無法透過酒精或乾洗手消毒消滅，他也呼籲民眾展開防疫新生活，除了戴口罩外，勤洗手不能省，而且可以用肥皂濕洗手，就不要以乾洗手取代。

◎遭控為當官縱放殺人犯 新北法制局長澄清

原桃園地檢署檢察官吳宗憲，3月獲新北市長侯友宜延攬接任法制局長，不過某周刊爆料，吳宗憲偵辦某殺人案尚未偵結，為了接手高官，放任兇嫌趴趴走，讓死者家屬大嘆司法不公；對此吳宗憲今發布聲明稿澄清，早在他獲邀新北市府工作前，兇嫌就已停押獲准，並與家屬討論賠償事宜中，「羈押是為保全證據，重罪也不能當成羈押唯一理由。」

◎麥當勞連3天送優惠券！人氣餐點買一送一

迎接暑假旺季，台灣麥當勞宣布自明（24）起至26日連續3天將發放「早安優惠券」，全日不分時段至麥當勞餐廳消費餐飲、不限金額，就送一組「早安優惠券」，使用期限為6/24至8/10日，優惠內容包含早餐時段 （10:30前）「豬肉滿福堡加蛋買一送一」、「免費薯餅」、「早餐套餐咖啡免費升級」以及「脆雞腿排烤土司送卡布奇諾」，現省167元。

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(中時電子報)