亞洲水泥（1102-TW）今(23)日召開109年度股東常會，去年合併營收為893.47億元(新台幣，下同)，合併營業利益220.63億元。另按權益法認列的轉投資事業，遠東新世紀、裕民航運及中國山水水泥等公司營運表現亮麗，投資利益為54.90億元，合併稅後純益為222.43億元，歸屬於母公司業主為174.59億元。股東會也通過盈餘分派案，每股分配現金股利3.0元。亞泥現金殖利率近7％，遠高於台股平均水準，深具投資價值。

亞泥（中國）於108年生產熟料2484萬公噸，較107年成長0.17 ％；水泥、熟料及礦渣粉合計銷售量為3083萬公噸，較107年衰退0.39％，歸屬母公司稅後淨利為141.06億元，該公司及子公司合計認列101.56億元的投資利益，是近年來的新高。

亞泥董事長徐旭東表示，亞泥花蓮廠努力成為循環經濟典範工廠，從在地企業角度出發，優先考量花蓮縣境需求，並協助其他縣市業者，將廢棄物資源化，持續落實綠色永續家園，以具體行動善盡企業社會責任，今年5月更獲得國際肯定，成為全球水泥業第一家同時取得：循環經濟標準、以及水泥產品碳足跡、水足跡等三項國際認證的公司。

亞泥花蓮廠旁的「亞泥生態園區」，也是綠色永續家園理念的實踐，每年吸引上萬名遊客參訪，去年更在「幸福花蓮，花園城市」競賽中，榮獲企業組冠軍。遠東集團邁入70周年，亞泥生態園區去年九月起推出竹節蟲巡迴展，累計超過20萬人次造訪，讓生態教育往下紮根。

亞泥轉投資的嘉惠電力公司二期工程，完成後總發電規模可達117萬千瓦，成為台灣最大民營天然氣發電廠，預計今年第4季開始點火測試，明年投產，為提供國人穩定的電力供應，貢獻心力；富民運輸公司整合集團陸運和物流業務；遠龍不銹鋼公司跨足碳鋼、合金鋼與特殊鋼等多元化鋼品買賣，建立亞太地區不銹鋼物流中心。

展望兩岸水泥市場，徐旭東表示，台灣水泥業仍供過於求，新型冠狀病毒 （COVID-19）疫情影響相對有限，亞泥今年表現，預期與去年相當；大陸雖受疫情影響，大範圍停工，使得亞泥（中國）前4個月業績不若去年同期亮麗，但5月之後，大陸水泥市場進入上半年最旺時期，加上被積壓的需求集中釋放，水泥價格開始上揚，預期亞泥（中國）整體獲利將逐季回穩，可望延續2019年的高位行情，維持在較高價位和盈利水準。

(旺報 )