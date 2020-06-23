工業用蝶閥大廠捷流閥業去年合併營收、獲利雙雙改寫歷史新高，EPS攀升至8元，今(23)日股東會除承認去年營業報告書、財報外，案也通過每股配發現金股利5元，股息配發率62.5％。捷流閥業整體訂單能見度看到年底，可望隨訂單逐步出貨認列、優化產品銷售結構等，帶動未來營運成長。

捷流閥業去年因主要客戶工業閥門備貨力道強勁，合併營收攀升至23.52億元、稅後淨利2.85億元、EPS為8元，分別較前年成長28.16％、45.89％、37.22％。

捷流閥業表示，捷流閥業持續投入高端多元產業工業閥門產品研發設計，並深入發展閥門智能應用領域，積極取得國際認證執照，保持捷流閥業良好競爭利基，有助於開拓全球業務接單新契機，提升全球閥門市場占有率。捷流閥業看好今年製造業加速產能分散，持續投入台灣、東南亞地區擴建新廠資本支出，目前整體訂單能見度長達至年底，有望隨著訂單逐步出貨認列、優化產品銷售結構等，帶動未來營運成長。

(工商 )