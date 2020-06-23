遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）23日舉行股東會，會中承認108年財務報表以及通過盈餘分配案，宇峻擬自可分配盈餘中提撥現金股利新台幣1.39億元，每股配發新台幣3.38元，另配發每股股票股利1元，共配發4.38元。董事長劉信表示，第三季旗下《三國群英傳M》將推出大型改版，下半年還有《七大罪》、《潘朵拉的迴響》、單機版《三國群英傳》第八代將推出，樂觀看下半年營運表現。

宇峻今年第一季營收3.83億元，年增39%，表現亮眼，不過獲利部分，因認列旗下下新遊戲《三國群英傳M》行銷費用，導致單季稅後淨利僅4,108萬元，較去年同期衰退18％。第一季每股盈餘0.99元，較去年同期1.21元大幅衰退，寫下近三年來低點。

劉信表示，今年第一季認列《三國群英傳M》行銷費用，加上舊遊戲《Let’s Vegas》、《三國群英傳：霸王之業》亦有費用支出，業外部分，因第一季全球金融市場波動導致認列虧損1,300萬，才致使第一季整體獲利表現不如預期。不過，隨著行銷費用逐季下降，加上目前業務部分已回沖1,000萬元，法人預期，宇峻第二季整體獲利表現將優於第一季。

劉信說，《三國群英傳M》台灣部分營運成績超乎預期，近期也投入更多人力來維持台灣的營運，不過，本來該遊戲要推去中國大陸市場，上半年受到疫情影響進度延後，目前仍在與當地的營運商洽談。劉信坦言，中國大陸目前仍然限縮遊戲版號發放，市場不確定性比較高，因此《三國群英傳M》會先轉至東南亞、日本推出，預期可能明年初至海外營運。

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