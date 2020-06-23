遠東百貨(2903)超級年中慶即將登場，瞄準振興券商機，遠百超前部署，業績目標成長10%以上。

國內新冠肺炎疫情趨緩，政府逐步放寬管制，並推出振興券希望能刺激消費，各大百貨業績無不摩拳擦掌希望能搶振興券商機，即將於6月25日至7月28日登場的遠百超級年中慶亦瞄準振興券商機超前部署。

遠百表示，超級年中慶前15日(6月25日～7月9日)推出振興商品優惠大禮包、振興餐等，搭配行銷回饋，回饋率高達15%，業績目標成長10%以上。

隨著暑假及端午連假到來，板橋大遠百看好業績成長，首15日百貨服飾/名品當日累計滿5000送500，男/女/童裝部門當日單筆滿6600加送200，板橋大遠百獨家祭出女用品/男/女/童裝當日單筆滿6600加送100，刷12大銀行信用卡單筆分期6000送200，首度下載遠百APP並實名制者即贈100元電子抵用券乙份，總回饋高達16.6%，媲美週年慶贈送，1F國際精品、大家電當日單筆滿10000送1000，刷10大銀行信用卡購買數位3C/B&O/MUJI單筆分6期10000送500，使用遠百APP以HG Pay支付單筆消費滿2000元即贈「返校」展覽門票乙張；消費滿5000元還可抽價值52000元「花蓮瑞穗天合國際觀光酒店」住宿券，衝刺全檔業績。

至於遠百信義A13超級年中慶最高回饋16.6%，首15日百貨服飾當日累計滿5,000送500，1F國際精品單筆滿萬送千，女用品、女、男、童裝單筆滿6,600加送200，12大銀行單筆滿6,000送200，6月30日前全館不限銀行卡單筆滿5,000加送100，回饋率高達16.7%，振興購物優惠商品最低4.3折。

(時報資訊)