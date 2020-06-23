致伸(4915)今舉行股東會，公司去年營收、營業毛利和營業淨利都創下歷史新高。董事長梁立省表示，在年營收近1000億之際，目前策略不再只是拚營收，而是要從調整產品結構上，來提升獲利，毛利率一定要再提升。

去年致伸的ROE（股東權益報酬率）達15.36%，甚至還優於廣達(2382)和大立光(3008)，未來ROE會朝每年維持在15%以上的目標。至於配息率方面，致伸也不會以目標不低於50%為滿足，會視情況調整。

梁立省在股東會後接受採訪時表示，今年在新冠疫情衝擊下，公司上半年營收年增可望持平，但下半年目前能見度較低，新台幣匯率今年雖然強勢升值，但致伸匯率操作得宜並未有匯損。

在產能配置上，梁立省表示，泰國自建廠區的產能以初期的2座廠評估，約有6億美元產值，若以地坪可建廠房數6座廠房計，產值可達18億美元，約當540億台幣產值。

致伸在捷克廠區，目前具重要戰略位置，專攻客戶少量多樣產品，未來5年在捷克廠區也一定會有新資本支出。致伸一直很重視研發，研發費用占營收比也都在3~4%左右，由於少量多樣的客戶大都在歐洲區，致伸也已經在英國成立了聲學開發中心，因應客戶的需求。

梁立省進一步表示，在產品結構調整上，致伸目標至2025年，以鏡頭為基礎的應用如智慧家庭和互聯網等，其營收占比會至少達3成，目前該項目的營收占比只約中個位數。

(時報資訊)