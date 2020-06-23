不鏽鋼廠運錩(2069)今日舉行股東會，通過配發每股現金股利0.5元。其大陸子公司專攻超薄精密不鏽鋼，將持續優化產品組合並開發高附加價值產品，持續搶攻汽車飾條、電子產品及能源環保類電池應用需求。

運錩108年營收成長約2%，銷售量增加約10%，但平均銷售單價下滑。公司表示，由於全球不鏽鋼供過於求狀況持續，導致去年公司預算執行情形落後。且因前年有大陸子公司搬遷補償淨收入挹注，去年則無此助力，108年整體獲利下滑。

運錩108年營收87.27億元，毛利率5.88%，本業尚穩；因業外不若107年有業外淨利逾9.4億元，去年每股小賺0.05元，不及前年的高峰之稀釋每股盈餘5.61元。

運錩去年度以資本公積發放現金股利，今早股東會通過每股配發現金0.5元。

運錩表示，公司設有專責單位進行產品加工技術改良及開發，為因應客戶需求，研究開發出各種用途之功能性不鏽鋼板，目前公司產品廣泛應用於3C產品、汽車行業、環保能源、家用電器、鈕扣電池及建築工程等領域。公司擁有超薄不鏽鋼生產技術，將持續優化產品組合並開發高附加價值產品，未來在汽車飾條、電子產品及能源環保類電池應用端持續精益求精。

(時報資訊)