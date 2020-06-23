台北市吳興街開發較早，屬成熟商圈，區內不少屋齡超過20年老屋。有業者估算，吳興街一處4棟屋齡超過30年的2層透天，土地面積合計130坪，申請危老重建最高有機會爭取到40%容積獎勵，從原本的2層透天可重建成10層樓的新大樓，扣除成本地主可獲利約2億。

內政部為鼓勵民眾申請危險老舊建築重建計畫，在今年5月6日公布條例修正案，獎勵再延5年，安信建經總經理張峰榮表示：「危老重建新制上路後，雖然危老時程獎勵逐年以8％、6％、4％、2％、1％方式遞減，但在110年5月12日前，危老重建基地只要超過60.5坪以上者不會有影響，仍可領取到10%容積獎勵（新增規模容積獎勵2%，加上時程容積獎勵8%），還是鼓勵屋齡30年以上，並領有合法建物使用執照的住戶繼續申請重建。」

張峰榮以個案舉例，像是北市吳興街220巷附近，有4棟屋齡超過30年的2層透天，土地面積合計130坪，由4位地主共同持有，安信建經的危老推動師顧問團隊分析此案，最高有機會爭取到40%容積獎勵，從原本的2層透天可重建成10層樓的新大樓，平均每位屋主可換到約163.8坪。

從實價登錄資訊來看，此案附近成交每坪約85萬元，若套用在此案，總銷將近6億，扣除興建成本、全案管理顧問費後，再加上原有土地價值約計4億，最終地主獲利約2億。不過，此案目前因住戶間的共識尚未成熟，安信建經仍在諮詢服務階段。

以吳興街這樣的案例來看，代表住戶們其實都還有機會利用危老重建新制，來創造房屋的新價值。為此，安信建經管理顧問團隊於今年5月份進駐信義房屋六張犁店設立危老重建工作站，免費提供當地住戶諮詢。

信義房屋六張犁店店長黃俊翔指出，六張犁店服務的商圈範圍涵蓋大安區及信義區，附近有8成左右為屋齡超過30年以上的老舊建物，但住戶大多對危老重建相關知識不足，或缺乏能信任的人協助解決現有的居住環境，因此安排全案管理的危老推動師顧問團隊駐點，憑藉其具有危老重建申辦的實務經驗，為住戶免費提供專業諮詢，不僅提升危老重建工作站的專業度，更解決當地住戶對危老建物居住的問題。

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(中時電子報)