延宕5年的台北大巨蛋，北市府22日核准建照變更，眼看大巨蛋復工在即，北市議會工務委員會似乎也不再「卡蛋」，今天上午審查通過，恢復動支大巨蛋地下連通道新建工程預算案3.7億元，但要求遠雄建設須徹底解決大巨蛋屋頂造成的光復國小光害問題，並於遮光塗料完成後3個月內，提出效益檢查報告。

北市府2013年即為大巨蛋地下連通道編列近萬元，但市長柯文哲上任後，大巨蛋復工之路一波三折，北市議會定下3個附帶決議，大巨蛋須完成都審、環差分析、建照變更，才可動支預算，隨著昨天建管處核准大巨蛋建照變更，北市議會工務委員會今天審義恢復動支該預算案。

與會議員關心大巨蛋屋頂造成的光復國小光害問題是否解決，台北文化體育園區籌備處副執行長、北市府參議陳世浩說明，遠雄已針對光復國小側屋頂施做遮光塗料，該塗料經過2000小時耐候性跟穩定性測試，預計7月完成，至於整個屋頂塗料工程，預計165個工作天完成。

議員徐巧芯質疑，若7月塗料工程完成，光復國小仍反映有刺眼光害，該怎麼辦？建議補上驗收時間點。

陳世浩坦言，廠商雖承諾塗料5年內不會有問題，但沒辦法保證塗了就不會有反光，目前市府有架設攝影機在光復國小縮時攝影，如果效果不好會再請遠雄改善。

工務委員會最後通過恢復動支大巨蛋地下連通道新建工程預算案，後續送大會討論，並附帶意見，要求相關單位加強與學校溝通，嚴格檢測鈦版塗料品質，並確實督導施工流程，完工後3個月內要提出效益檢查報告，徹底解決光復國小光害問題。

(中時 )